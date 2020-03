Leipzig élimine le finaliste sortant Tottenham et s’offre son premier quart de Ligue des Champions

Leipzig s’est qualifié pour la première fois en quarts de finale de la Ligue des champions en battant Tottenham (3-0), finaliste de la dernière édition, mardi en huitièmes retour.

Devant 42.000 spectateurs et non à huis clos comme d’autres rencontres de C1 pour cause de coronavirus, les Allemands, vainqueurs 1-0 chez les Anglais à l’aller, ont encore dominé les débats grâce à un doublé de Sabitzer (10,21) et un but de Forsberg (87).