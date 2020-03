Coronavirus - Le bourgmestre de Mons souhaite une cohérence entre les bourgmestres du Hainaut

La Ville de Mons entend appliquer à la lettre les consignes du gouvernement fédéral face au coronavirus. Le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), souhaite une cohérence entre tous les bourgmestres du Hainaut.

La cohérence des bourgmestres du Hainaut face au phénomène du coronavirus et aux recommandations fédérales est essentielle pour le bourgmestre de Mons. "Une réunion de tous les bourgmestres de la province sera organisée dans cette optique jeudi avec le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq. Une bonne coordination est très importante."

Nicolas Martin a, par ailleurs, indiqué que la ville "appliquera à la lettre les recommandations du fédéral quant au coronavirus." Sur le plan local, à Mons, le bourgmestre a indiqué que fermer les écoles n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, les fêtes scolaires, dont 6 sont organisées en mars, sont annulées de même que les voyages scolaires. Dans les maisons de repos, les visites seront limitées pour éviter que les personnes à risque entrent en contact avec d'éventuelles personnes infectées. Au niveau des organisations sportives et culturelles, la barre des 1.000 personnes fixée par le gouvernement fédéral pour les rassemblements de personnes sera respectée. "Cela concerne notamment le basket et Mons-Hainaut à la Mons Arena dont nous limiterons la jauge à 1.000 spectateurs", a précisé Nicolas Martin. "Par contre, les activités sportives et culturelles en extérieur sont maintenues. Pour le Lotto Mons Expo, la jauge des activités et expos prévues sera aussi limitée à 1.000 et des manifestations éventuelles annulées. Des contacts seront pris avec les organisateurs pour estimer ce qu'il y a lieu de faire."

Le bourgmestre de Mons a encore souligné que le personnel pouvait être invité, dans la mesure du possible, à prester en télétravail.