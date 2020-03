Costa suspend ses croisières en Méditerranée jusqu’au 3 avril

La compagnie Costa Croisières a annoncé mardi à l’AFP suspendre toutes ses croisières prévues en Méditerranée jusqu’au 3 avril en raison de l’épidémie de coronavirus, une mesure qui concerne des milliers de passagers.

«Les croisières en Méditerranée sont annulées jusqu’au 3 avril», a indiqué la direction du groupe italien. La décision a été prise dans la foulée des nouvelles mesures de confinement annoncées lundi soir par le gouvernement italien, qui concernent l’ensemble du pays et plus seulement les régions du nord.

Dans un communiqué, Costa, filiale de Carnival Corporation, précise que «ces derniers jours», il avait «déjà annulé et reporté tous les voyages des passagers italiens sortant du territoire italien et partant sur des croisières en dehors de la Méditerranée dans le but de limiter les risques, de préserver l’environnement et d’appliquer les mesures spécifiques émises par le gouvernement italien».

La compagnie précise que «les croisières en cours feront escale dans les ports italiens uniquement pour permettre aux passagers de débarquer et de rentrer chez eux, sans excursions ni nouveaux embarquements».

Depuis le déclenchement de l’épidémie de Covid-19, les croisiéristes ont peu à peu durci les conditions d’admission à bord de leurs paquebots.