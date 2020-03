Les travaux du nouveau palais de justice d'Eupen sont terminés

La dernière phase des travaux de rénovation du palais de justice d'Eupen vient de se terminer. Elle concernait la rénovation totale des bâtiments annexes au nouveau palais de justice dont la construction s'est terminée en novembre 2018 et qui a été inauguré en février 2019.

Ces travaux de rénovation ont duré une an, de janvier 2019 à janvier 2020. "Mis à part les murs extérieurs, quelques murs intérieurs, la structure de la toiture et la dalle du rez-de-chaussée, tout a été démoli et reconstruit afin de répondre aux besoins de la justice", indique la régie des bâtiments dans un communiqué de presse.

La fin de cette dernière phase de travaux permettra une centralisation de tous les services qui, jusqu'à présent étaient hébergés à différents endroits de la ville, depuis plus de 30 ans et la création du tribunal eupenois en 1988.

"La justice organise actuellement le déménagement des services qui seront hébergés dans ces bâtiments annexes rénovés, à savoir: le tribunal du travail, le tribunal de l'entreprise, les justices de paix et le barreau", indique la régie des bâtiments. Ces différents services rejoindront ainsi le bâtiment du nouveau palais qui héberge déjà, depuis novembre 2018 les tribunaux de première instance, de l'instruction, du travail et de la Jeunesse ainsi que le parquet du procureur du Roi, le tribunal de police et son parquet tout comme l'auditorat du travail.

Le coût total des travaux avoisine les 21 millions d'euros. Cet investissement a été réalisé sur base d'un partenariat public/privé. "La Régie des Bâtiments a attribué le marché à une société privée afin d'effectuer les travaux. Elle loue maintenant le complexe pour une durée de 25 ans avec une option d'achat à la fin du bail", indique celle qui a pris en charge tous les travaux de première installation comme le sol, le plafonnage, la peinture et les installations techniques. Des rampes d'accès et des élévateurs ont été aménagés à plusieurs endroits du nouveau complexe afin de garantir l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.