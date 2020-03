Le BEL 20 recule après un rebond de plus de 5%

L’indice BEL 20, qui avait perdu 11,7 pc en trois séances, devait rebondir mardi matin à l’instar de ses voisins européens. A la mi-journée, il avait porté son regain à 5,35 pc avant d’effacer progressivement celui-ci, repasser de 1,13 pc dans le rouge vers seize heures et confirmer finalement un nouveau recul de 0,61 pc à 3.155,60 points avec 15 de ses éléments dans le rouge.

Ceux-ci étaient emmenés par Ontex (15,15) et Proximus (19,59) avec des chutes de 4,90 pc, Colruyt (42,68) perdant 4,58 pc tandis que Ahold Delhaize (20,16) plongeait de 5,93 pc. Les poids-lourds AB InBev (43,01) et KBC (55,08) conservaient des avances de 0,71 et 2,04 pc, Ageas (36,00) regagnant 1,49 pc alors que ING (6,42) cédait 0,83 pc. Umicore (36,29) remontait de 1,82 pc alors que Solvay (69,46) et UCB (81,96) reculaient de 0,80 et 2,43 pc, arGEN-X (124,10) et Galapagos (168,35) de 1,19 et 2,18 pc.

En progrès de plus de 5 pc en matinée, Ackermans (122,90) ne gagnait plus que 0,24 pc, GBL (75,04) et Sofina (200,00) ayant viré de 0,45 et 0,50 pc à la baisse. Barco (161,20) et WDP (23,43) étaient de même reparties de 1,59 et 2,11 pc à la baisse, Aperam (21,46) perdant 3,03 pc. Telenet (32,30) perdait finalement 3,41 pc supplémentaires, Orange Belgium (15,98) reculant par ailleurs de 3,03 pc alors que Bpost (6,85) confirmait un regain de 1,36 pc.

Elia (83,00) terminait 6,2 pc plus bas que la veille, Bekaert (18,81) et EVS (15,44) abandonnant 3,2 et 3,5 pc en compagnie de Aedifica (108,40) et Xior (48,40) qui reculaient de 3,2 pc chacune, Retail Estates (69,30) chutant de 4,1 pc. Lotus Bakeries (2.890,00) était en hausse de 3,9 pc, Greenyard (4,05) rebondissant de 6,6 pc, écart légèrement dépassé à la hausse également en Home Invest Belgium (109,50). Euronav (8,73) et Exmar (4,25) s’appréciaient de 5,2 et 2,4 pc, D’Ieteren (51,30) de 2,2 pc, Econocom (2,10) de 2,4 pc.

En progrès de 16 pc en matinée, Bone Therapeutics (2,96) ne gagnait plus que 1 pc alors que Sequana Medical (6,60) était positive de 6,1 pc contrairement à Mithra (20,08) et Biocartis (3,77) qui chutaient de 7,9 et 5,7 pc, Advicenne (7,46) et Asit (0,20) abandonnant 9,9 et 4,3 pc. IBA (8,36) et Celyad (7,30) ne restaient enfin positives que de 2,9 et 1,5 pc.

Vers 16H30, l’euro s’inscrivait à 1,1369 USD, contre 1,1355 dans la matinée et 1,1425 la veille. L’once d’or perdait 13,40 dollars à 1.657,50 dollars et le lingot se négociait autour de 46.865 euros, en baisse de 175 euros.