Zakia Khattabi à nouveau candidate à la Cour constitutionnelle

L’ancienne co-présidente d’Ecolo et députée fédérale Zakia Khattabi est à nouveau candidate à un poste de juge à la Cour constitutionnelle.

Zakia Khattabi propose cette fois d’être auditionnée par les sénateurs avant que ceux-ci ne procèdent à l’élection, indique Ecolo ce mardi soir.

Le 17 janvier dernier au Sénat, sa candidature n’avait pu recueillir la majorité des deux tiers nécessaire pour être acceptée. Tant la N-VA que le Vlaams Belang, ainsi qu’une sénatrice Open Vld, avaient annoncé publiquement qu’ils ne voteraient pas en sa faveur. Leurs voix n’étaient toutefois pas suffisantes pour empêcher de former les deux tiers. Des voix ont donc manqué dans d’autres partis mais il est impossible de savoir qui a fait défaut, le vote se déroulant à bulletin secret.

La Cour constitutionnelle est composée de 12 juges, dont six sont nommés sur la base de leur expérience juridique et six sont d’anciens parlementaires qui ont au moins siégé dans une assemblée pendant cinq ans. Les seconds ne doivent pas être juristes.