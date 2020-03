VIDÉO | Paris-Nice: Ivan Garcia Cortina remporte la 3e étape dans un final marqué par des chutes

Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Mc Laren) a remporté au sprint la troisième étape de Paris-Nice mardi entre Chalette-sur-Loing et La Châtre (212,5km).

Après 5 kilomètres de course, Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert) se lançait seul dans une échappée. Après avoir compté plus de sept minutes d’avance sur le peloton, Devriendt était finalement repris à 26 km de l’arrivée, soit après 182 km passés en tête de la course. Le peloton était alors au complet et chaque équipe travaillait pour placer son sprinteur en meilleure position pour le sprint massif.

À 6 km de l’arrivée, une chute impliquant notamment Romain Bardet (AG2R La Mondiale) ou encore Niki Terpstra (Total Direct Energie) cassait le peloton en deux. Le sprint final était marqué par une nouvelle chute avec Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) et Caleb Ewan (Lotto Soudal). La victoire revenait finalement à l’Espagnol Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Mc Laren) qui se montrait plus rapide que Peter Sagan (Bora-hansgrohe) et Andrea Pasqualon (Circus-Wanty Gobert). Une première victoire en carrière pour le coureur espagnol.

Au général, Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) conserve son maillot jaune avec 13 secondes d’avance sur Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) et 21 sur Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).