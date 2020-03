Coronavirus: les interdictions et recommandations de la Ville de Verviers

Ce mardi après-midi, le collège communal a édicté une série d’interdictions et de recommandations dans les écoles, pour les activités de seniors (et les maisons de repos), ainsi que pour l’accès à l’administration communale.

Ce mardi après-midi, lors de sa réunion hebdomadaire, le collège communal (PS-MR-Nouveau Verviers) de Verviers a pris une série de mesures en termes de prévention au coronavirus, principalement pour les enfants et pour les seniors. Il a aussi édicté des recommandations adressées aux organisateurs d’événements pour ces deux publics-cibles ou de responsables d’institutions non communales qui les prennent en charge.

Ces mesures ont été étudiées ces derniers jours, lors de réunions quotidiennes d’une forme de cellule de crise. Elles ont été décidées ce mardi après-midi donc, après aussi que le collège communal a pris connaissance des mesures et recommandations délivrées par le gouvernement fédéral. Précisons à ce propos que le territoire de la Ville de Verviers n’est pas appelé à accueillir de manifestation réunissant plus de 1 000 personnes dans un lieu fermé, comme le gouvernement fédéral en recommande l’interdiction.

«L’évolution de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) reste actuellement incertaine sur notre territoire mais doit cependant être prise en considération avec toute la prudence et la sérénité possibles. Ses conséquences doivent donc être analysées au mieux en fonction des informations reçues par les différentes autorités. La Ville de Verviers assure une évaluation permanente des risques. […] Notre objectif commun est de protéger nos aînés et nos enfants et de restreindre au maximum les risques de contagion», indique le collège communal dans un communiqué.

Voici ce qui a été décidé…

Enfants, écoles

«Dans l’enseignement communal, les excursions scolaires en Belgique et à l’étranger, les fancy-fairs, festivités culturelles, folkloriques, etc. prévus jusqu’au 3 avril sont suspendus ou reportés. La Ville recommande fortement à tous les établissements scolaires de Verviers d’en faire de même.»

Activités et manifestations pour les seniors

«Les activités organisées par la Ville de Verviers à destination des seniors (activités Verts & Vifs, conférences au Musée des Beaux-Arts, etc.) jusqu’au 3 avril sont suspendues ou postposées.»

La Ville de Verviers «recommande par ailleurs vivement aux organisateurs d’événements de suspendre et de reporter les activités destinées aux personnes âgées». Pour ce qui concerne le calendrier proche, en tout cas jusqu’à la date du 3 avril cité pour les activités scolaires, cela concerne principalement le salon Relook’Âge programmé le 24 mars à l’Hôtel Verviers et qui a initialement fait l’objet d’une demande d’autorisation (accordée) auprès de la Ville, de même que le chapitre de la Vervî-Riz (programmé le 29 mars). Mais cela vaut également pour toute organisation dont la Ville de Verviers n’aurait pas connaissance car elle ne nécessite pas d’autorisation communale.

Maisons de repos

«La Ville préconise également de limiter les visites dans les maisons de repos et de privilégier les appels téléphoniques.»

Cette recommandation, qui n’est donc pas une interdiction formelle, vaut aussi bien pour les maisons de repos du CPAS de Verviers que pour les maisons de repos privées.

Accès limité à l’administration communale

Des mesures vont être prises – mais les modalités pratiques doivent encore être définies – pour limiter à 10 personnes en même temps l’accès aux salles d’attente des services de l’administration ouverts au public, comme le service population (place du Marché) ou celui de police adminstrative-passeports-permis de conduire à l’ancienne Banque nationale (rue des Martyrs).

Pour le service population, la Ville de Verviers recommande «de prendre rendez-vous au préalable ou de commander vos documents via notre guichet électronique, avec payement en ligne disponible». On peut prendre rendez-vous par téléphone (087/325 240, option 2) ou par courriel (www.verviers.be/rdv). Pour commander un document via le guichet électronique: https://verviers.guichet-citoyen.be.