Dans un courrier envoyé à la ministre De Block (OpenVLD) ce lundi, Claude Eerdekens (PS), le bourgmestre d’Andenne, n’a pas pu cacher son étonnement face au décalage qui existe entre les mesures prises chez nos voisins français ou italiens et celles en vigueur dans notre pays. Morceaux choisis: «En Belgique, aucune mesure n’est prise et tout se déroule comme si de rien n’était. On recommande simplement aux personnes de se laver les mains…