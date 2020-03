Coronavirus: le derby Dortmund-Schalke à huis clos, la Bundesliga en ordre dispersé

Dortmund-Schalke, le fameux «derby de la Ruhr», se disputera à huis clos samedi en raison des risques liés au nouveau coronavirus, mais l’accueil du public en Bundesliga reste du ressort des autorités régionales, sans décision centralisée.

La Ligue allemande (DFL) a fixé ses règles du jeu: tous les matches programmés doivent être joués, avec ou sans spectateurs selon les décisions des gouvernements régionaux. L’essentiel étant de tout faire pour que la saison puisse aller à son terme à la date prévue de fin mai.

Mardi après-midi, quatre Etats fédéraux allemands (Länder) avaient déjà interdit les rassemblements de plus de 1.000 personnes, dont les matches avec public. Pour la 26e journée de première division le week-end prochain, ces mesures touchent Brême, Dortmund, Düsseldorf, Augsbourg et Cologne, qui reçoivent et joueront donc à huis clos.

L’Union Berlin en revanche, qui accueille le Bayern Munich (samedi 17h30 GMT), a annoncé mardi qu’il accueillerait les spectateurs dans son stade.

Le 18 mars, le même Bayern, chez lui, devrait jouer à huis clos son match retour de Ligue des champions contre Chelsea (victoire 3-0 à l’aller à Londres).

Dortmund-Schalke, l’affiche de la 26e journée du championnat, se disputera donc dans le silence de l’immense Signal Iduna Park: les 82.000 places, dont le célèbre «Mur Jaune», seront vides pour la première fois de l’histoire de ce derby de la Ruhr, surnommé en Allemagne «la mère de tous les derbies».

Les stades de Schalke et de Dortmund sont distants d’une trentaine de kilomètres et ces deux matches (aller-retour) constituent chaque année des temps forts de la saison. Ils sont d’ordinaire mis en valeur dans les jours précédents par le diffuseur, avec force clips de promotion et reportages ciblés.

Les fans des tribunes populaires des deux clubs aiment bien dire que le résultat du derby est plus important pour eux que le classement en Bundesliga.

Mercredi à 18h30 (17h30 GMT), le tout premier match à huis clos de l’histoire de la Bundesliga professionnelle (depuis 1963) sera un autre derby, celui du Rhin entre Mönchengladbach et Cologne, également privé de spectateurs en raison des craintes liées au coronavirus. Il s’agit d’un match en retard de la 21e journée.

Des matches professionnels en Allemagne ont déjà été joués à huis clos à la suite de sanctions disciplinaires, mais uniquement en deuxième et troisième division.