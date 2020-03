Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 11 mars

Une arrestation, des cendres, un divorce, des femmes, des femmes, encore des femmes, et même une espionne en herbe: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 11 mars. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Queen and Slim

Drame de Mélina Mastoukas. Avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokee Woodbine, Chloe Sevigny, Flea et Indya Moore.

Ce que ça raconte

Après avoir tué un flic par légitime défense, deux jeunes Afro-Américains se voient forcés de prolonger leur rencard plus longtemps que prévu. Lors de leur fuite, ils deviennent des icônes de la lutte antiraciste.

Ce qu’on en pense

La réalisatrice ne produit pas uniquement de belles images de la cavale tragique des deux fugitifs. Elle s’appuie sur un vrai sujet de société et assume son côté militant. Le combo gagnant du film indépendant.

Losers Revolution

Comédie de Thomas Ancora & Grégory Beghin. Avec Thomas Ancora, Kody Kim, Baptiste Somin, Clément Manuel, Tania Garbarski et Jeanne Sauvat. Durée: 1 h 27.

Ce que ça raconte

Pour venger un pote, trois potes peu populaires nouent une alliance avec une star de la téléréalité. Une course aux followers débute…

Ce qu’on en pense

On n’en attendait rien et, malgré quelques moments un peu gênants, on a plutôt bien rigolé. Un propos pas si bête, des idées de mise en scène et même, potentiellement, quelques moments cultes..

Hope Gap

Romance dramatique de William Nicholson. Avec Annette Benning, Bill Nighy, Josh O’Connor, Aiysha Hart et Nicholas Burns. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Un beau jour, Edward envoie valser 29 ans de mariage. Sa future ex-épouse, Grace, ne l’avait pas vue venir, celle-là.

Ce qu’on en pense

Sans ses deux acteurs, Annette Bening et Bill Nighy, cette chronique d’une séparation perdrait tout son charme. Le constat est déprimant mais leur répartie réjouissante.

La bonne épouse

Comédie dramatique Martin Provost. Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lvovsky. Durée: 1 h 49.

Ce que ça raconte

Dans le Nord de la France, Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) dirige son école pour ménagères d’une main de fer. Mais le souffle de la libération sexuelle de Mai’68 va venir bousculer tout ça…

Ce qu’on en pense

Martin Provost professe une nouvelle fois son amour des femmes (‘Séraphine’Sage-Femme’), mais cette fois dans le registre comique. Binoche et ses copines pas-encore-libérées s’en donnent à cœur joie.

Woman

Documentaire de Yann Arthus-Bertrand & Anastasia Mikova. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova ont filmé 2000 femmes à travers 50 pays différents. Pour essayer de saisir ce que ça signifie d’être une femme aujourd’hui.

Ce qu’on en pense

Les témoignages sont émouvants, désolants, drôles, édifiants mais le procédé, très statique et déjà utilisé pour Human, ne tient pas la longueur.

My Spy

Comédie de Peter Segal. Avec Dave Bautista, Chloe Coleman et Kristen Schaal. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Un agent de la CIA se retrouve à la merci d’une fille de 9 ans et lui apprend à devenir une espionne.

Ce qu’on en pense

Film familial où un homme sous stéroïdes doit s’occuper d’un enfant. Déjà-vu et vite oublié.

Sortilège (Tlamless)

Drame de Ala Eddine Slim. Avec Abdullah Miniawy et Souhir Ben Amara. Durée: 1 h 59..

Ce que ça raconte

Lorsqu’un soldat apprend le décès de sa mère, il obtient un congé d’une semaine et rentre chez lui, mais il ne reviendra jamais au camp…

Ce qu’on en pense

Expérience visuelle et sonore pour un public (très) averti.