Coronavirus : la Belgique recommande d’interdire les manifestations de plus de 1 000 personnes à l’intérieur

La Première ministre confirme que la Belgique reste en phase 2 mais insiste sur la notion «distanciation sociale». Elle recommande d’interdire les manifestations de plus de 1 000 personnes organisées à l’intérieur.

La Première ministre vient de donner une série de recommandations. La plus importante: interdire les manifestations de plus de 1 000 personnes organisées à l’intérieur. Une décision du ressort du bourgmestre.

«Toutes les activités (culturelles et sportives) se déroulant à l’extérieur ne seront pas interdites et pourront se dérouler normalement», précise Pieter De Crem, ministre de la Sécurité et de l’Intérieur.

Sophie Wilmes ne conseille pas de fermer les écoles . «Par contre, nous déconseillons les fêtes scolaires, des visites de homes. Nous conseillons aussi de postposer les voyages scolaires», renvoyant vers les recommandations des Affaires étrangères.

