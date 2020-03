Coronavirus: deux cas «hautement suspects» à l'École Ouverte d'Ohain, deux classes entières invitées à rester à la maison

Les camarades de classe de ces élèves, qui sont de la même famille, sont invités à rester chez eux jusqu'au 23 mars. Les autres sont toujours les bienvenus à l'école.

L’école Ouverte d’Ohain (Lasne) est à son tour touchée par deux cas «hautement suspect» de coronavirus. Deux élèves, de la même famille, aurait contracté le virus et pourraient l'avoir transmis à leurs camarades de classe. La direction de l'école et le pouvoir organisateur (PO) ont pris des mesures tout en alertant les parents d'élèves de la situation. «Un enfant de la classe de votre enfant (M1 et P5) est hautement suspecté d'avoir contracté le Covid-19, précisent Nicolas Maron et Nathalie Baugnet, le directeur de l'école et la présidente du PO. Ces enfants ont fréquenté les cours le 6 mars 2020. Votre enfant pourrait donc être porteur du virus».

Pour éviter tout risque de propagation, les enfants des classes directement concernées par ces cas probables de Covid-19 sont invités à rester à la maison jusqu'au 23 mars prochain. Les élèves des autres classes sont toujours les bienvenus à l'école. Mais la direction précise que les éventuels absents seraient couverts par l'école. «Nous sommes bien conscients que ce type de mesures aura des implications lourdes pour la vie et l'organisation des familles, continuent Nicolas Maron et Nathalie Baugnet. Nous sommes désolés de devoir prendre de telles mesures mais il s'agit d'un problème de santé publique.»

La direction et le PO de l'école précisent encore que les décisions prises datent du 9 mars 2020 à 16h et qu'elles seront adaptées en fonction de l'évolution de la situation.