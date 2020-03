Les deux prochaines journées du championnat d’Espagne à huis clos

Les 28e et 29e journées du championnat d’Espagne à huis clos.

Les matchs du championnat d’Espagne de football de première et de deuxième division se disputeront à huis clos pendant au moins deux semaines, a annoncé la Liga, l’organisateur du championnat, mardi. Une décision prise en raison de l’évolution de la situation par rapport au coronavirus.

«Comme nous en a informé le Conseil supérieur du sport (CSD), les matchs de LaLiga Santander et LaLiga SmartBank se dérouleront à huis clos à partir d’aujourd’hui et pendant au moins deux semaines», a écrit la Liga dans un communiqué. «La Liga reste en contact permanent avec le ministère de la Santé et le CSD pour accéder à leurs recommandations et/ou décisions.»

La Liga précise «travailler depuis des semaines sur des plans alternatifs en coordination avec l’UEFA afin que, si les autorités sanitaires décident de suspendre un match, elle dispose d’un calendrier pour jouer les rencontres dans un délai fixé.»

Quelques heures plus tôt, il avait été communiqué que FC Barcelone-Naples, 8e de finale retour de la Ligue des Champions programmé le 18 mars, se tiendra à huis clos. Valence-Atalanta mardi et Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund mercredi se disputeront également sans spectateur.

La mesure concerne aussi des matchs d’Europa League, comme AS Rome-Séville, Olympiacos-Wolverhampton et Inter Milan-Getafe.