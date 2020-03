Coronavirus: la Commune d’Orp-Jauche reporte tous ses événements prévus en mars et avril

Ce mardi, le collège communal a décidé de reporter tous les événements organisés par ou à l’initiative de la Commune qui devaient se dérouler au mois de mars et avril, à l’exception des ateliers organisés par Cap J le samedi matin et les stages, «en veillant à bien respecter les règles d’hygiène».

En outre, la Commune déconseille les activités en lieux fermés. «En cette période particulière où il est demandé à chacun d’être vigilant et à prendre des mesures de prévention, j’invite à être particulièrement attentif aux activités visant un public fragilisé et/ou âgé car il en sera la première victime. En ce qui concerne les activités organisées en lieux ouverts, il convient de respecter scrupuleusement les règles d’hygiène préconisées et de permettre aux participants de se laver les mains avec du savon ou de mettre à disposition du gel antibactérien. Au vu de l’étendue de la problématique liée au Covid-19 dans les autres pays européens, d’autres mesures plus restrictives risquent d’être prises dans les jours et semaines qui viennent», précise le bourgmestre, Hugues Ghenne, dans un communiqué.