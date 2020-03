Neupré annule toutes les manifestations communales en milieu fermé

Le collège communal de Neupré, touché en son sein par le Covid-19, a décidé mardi d’annuler toutes les manifestations communales en milieu fermé et confiné.

La commune de Neupré compte, à ce jour, deux cas de coronavirus sur son territoire. Après un contrôleur de trains, c’estun membre du collège communal qui a été détecté positif. Ce dernier a été mis en quarantaine à son domicile tandis que le collège communal a renforcé les mesures de précaution au sein de l’administration communale, tant pour le personnel que pour les citoyens, même s’il est conseillé à ceux-ci de ne s’y rendre qu’en cas de réelle nécessité.

Parmi les mesures renforcées, il y a eu l’annulation de deux carnavals, le week-end dernier, au sein de deux écoles communales. Le collège communal a décidé mardi de poursuivre sur cette voie en annulant le spectacle «Les Monologues du vagin», prévu samedi 14 mars à la salle du Coude à Coude.

Il s’agit d’une mesure qui s’inscrit dans un cadre plus large. «Le collège communal gère la situation en bon père de famille, avec calme et sérénité, sans céder à la panique. Aussi, dans l’intérêt de tous et par précaution, il a pris la décision d’annuler toutes les manifestations communales en milieu fermé et confiné», a-t-on appris mardi auprès de la commune de Neupré.