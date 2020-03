Le pape demande aux prêtres «de sortir et d’aller voir les malades»

Le pape François a demandé mardi aux prêtres «d’avoir le courage de sortir et d’aller voir» les malades atteints du coronavirus, lors de sa messe du matin prononcée dans sa résidence hôtelière, la maison Sainte Marthe.

«Prions le Seigneur également pour nos prêtres, pour qu’ils aient le courage de sortir et d’aller visiter les malades, portant la force de la parole de Dieu et l’Eucharistie, et d’accompagner le personnel médical et les bénévoles dans le travail qu’ils accomplissent» auprès des malades, a-t-il dit.

Cette requête du pape argentin intervient alors que le gouvernement italien a réclamé au contraire de limiter au minimum les déplacements des personnes en Italie et surtout d’éviter tout contact avec les malades.

La place Saint-Pierre au Vatican était relativement vide pour une journée ensoleillée comme ce mardi à Rome, avec seulement quelques dizaines de personnes déambulant dans ses parages, la majorité sans masque.

Le gouvernement italien a adopté lundi soir un décret qui a étendu à tout le pays les mesures exceptionnelles de confinement de millions d’Italiens vivant dans le nord. Ces restrictions sont valables jusqu’au 3 avril.

Lundi matin déjà, le pape François avait présidé une messe dans la chapelle de Sainte Marthe, retransmise pour la première fois en direct par le portail d’informations du Vatican alors qu’elle est habituellement privée. Cette décision a été prise «en relation à la situation particulière due au risque de diffusion du Covid-19».

Le souverain pontife avait déjà dédié sa messe matinale du lundi aux «malades de l’épidémie du coronavirus, aux médecins, aux infirmiers, aux volontaires qui aident tant, aux familles, aux anciens dans les maisons de repos, aux prisonniers qui sont enfermés».