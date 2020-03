Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

L’agrandissement des aéroports wallons menacés par les engagements climatiques, un «autre» Brabant existe, l’impact du coronavirus sur nos produits alimentaires, rencontre avec un homme de l’ombre du cinéma francophone: découvrez 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1. Les agrandissements des aéroports wallons sont-ils menacés par les engagements climatiques?

L’extension du plus grand aéroport de Grande-Bretagne vient d’être recalée sur base des engagements climatiques signés par le gouvernement. Ce qui a fait tiquer le député Jean-Philippe Florent, Écolo. Hier, il a questionné le ministre Jean-Luc Crucke, MR: «Comment la Région peut-elle garantir les éventuels développements des aéroports wallons en regard de ce qui vient de se décider en Angleterre?» Mais que s’est-il décidé?

+ Lire l’article ici

2. L’Antarctique a aussi son Brabant

Si le Brabant était, à l’origine, un duché s’étendant à la fois une partie des Pays-Bas et sur les actuelles provinces d’Anvers, du Brabant wallon, du Brabant flamand et d’une petite parie du Namurois, son nom a aussi été donné à plusieurs lieux colonisés, telles une montagne au sud-ouest de l’île Maurice ou une île au milieu de l’Atlantique, rebaptisée Tristao da Cunha. Mais, depuis la fin du XIXe siècle, c’est aussi une importante île de la Péninsule antarctique, particulièrement montagneuse puisque certains de ses sommets atteignent les 2 500 mètres. Pour les amateurs de géographie, elle est située 64°15’S et 62°18’O. Soit, plus ou moins, à 200 kilomètres du cercle polaire. Sa superficie est de 980 km2.

+ Lire l’article ici

3. Coronavirus: «Un choc pour les produits alimentaires wallons»

L’Italie vient de prendre une mesure draconienne pour endiguer l’épidémie de coronavirus, en décrétant le confinement de 15 millions de personnes dans le nord de la péninsule. L’impact sur l’économie belge, et plus spécifiquement wallonne, devrait se faire sentir. À l’échelon national comme régional, l’Italie est notre sixième client.

+ Lire l’article ici

4. En tant que monteur, Philippe Bourgueil voit «cinquante fois un film comme si c’était la première»

Homme de l’ombre, Philippe Bourgueil sera dans la lumière du festival de Moustier. L’occasion d’entrer dans le monde de celui qui a monté des films comme Podium, Le Boulet ou Les Visiteurs 3. Rencontre.

+ Lire l’article ici

5. Fonds de garantie locative: le retour

Un système d’aide à la garantie locative: le cdH était contre. Maintenant, il met la majorité wallonne «face à ses engagements».

+ Lire l’article ici

6. Du plastique pour vinyles et bientôt bio-sourcé chez Inovyn

Solvay avait abandonné le PVC destinée aux disques vinyles dans les années 80. Le repreneur, Inovyn, l’a relancée il y a 5 ans. Et prépare la production de plastique sans pétrole.

+ Lire l’article ici

7. Blocage au fédéral: le carrousel repart pour un tour

Le duo libéral formé par le président de la Chambre, Patrick Dewael (Open Vld), et la présidente du Sénat, Sabine Laruelle (MR), dispose d’une semaine de rab. Celle-ci leur a été octroyée ce lundi par le palais royal. Le 16 mars, ils devront remettre au roi leur rapport définitif, au terme d’une mission dont la finalité a été quelque peu reformulée. Il s’agit de mettre rapidement sur pied un gouvernement qui «s’attellera en priorité à répondre aux problèmes urgents du pays».

+ Lire l’article ici

8. Bashir Abdi: «Un podium aux Jeux sera compliqué»

Quelques jours seulement après être rentré de Tokyo où il a explosé son propre record de Belgique – il l’a amélioré d’une minute et 25 secondes en courant en 2h04.49 – et où il est devenu, par la même occasion, le deuxième meilleur marathonien de tous les temps, Bashir Abdi (31 ans) analyse sa performance à l’aube des J.O. Avec fierté, mais aussi une certaine modestie.

+ Lire l’article ici

9. Les finances du sport sens dessus dessous

L’épidémie du coronavirus a aussi des répercussions financières sur le monde sportif. Explications avec le Français Virgile Caillet, économiste du sport.

+ Lire l’article ici

10. Baptiste Lecaplain et Oualas participent au Festival Rire ensemble

Du 23 au 29 mars, le festival «Rire ensemble» permettra au public de découvrir des humoristes issus des quatre coins de la francophonie. Rencontre avec deux artistes au programme: Baptiste Lecaplain et Oualas.

+ Lire l’article ici