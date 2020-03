Les Diables rouges à huis clos au Qatar?

Si Martinez et les Diables rouges jouent face au Portugal et la Suisse, ça pourrait bien être devant des tribunes vides. BELGA

Les Diables rouges doivent en théorie partir en stage au Qatar du 24 au 30 mars pour y disputer deux matches amicaux contre le Portugal et la Suisse. Un quotidien helvétique annonce ce mardi matin que l’ensemble du tournoi se jouera à huis clos en raison du coronavirus.

Robert Martinez et ses Diables rouges s’envoleront-ils vers le Qatar le lundi 23 mars? Hier, l’Union belge a fait savoir que «pour l’instant, le tournoi doit se dérouler comme prévu», mais que «la possibilité que l’événement soit annulé dans le courant de la semaine prochaine en raison du coronavirus demeure.» Selon le quotidien suisse Le Matin, qui interroge le président de l’Association Suisse de Football, une mesure a d’ores et déjà été prise: tous les matches, et donc Belgique-Portugal du 27 mars et Belgique-Suisse du 30 mars se joueront à huis clos. À l’Union belge, le porte-parole Stefan Van Loock affirme toutefois ce mardi matin ne pas avoir été mis au courant d’une telle décision.