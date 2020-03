VIDÉOS | Sans Giannis, le leader Milwaukee subit une 3e défaite de rang

Milwaukee a concédé une troisième défaite de rang dans le championnat nord-américain de basket, s’inclinant 109-95 à Denver, lundi.

Les Bucks étaient privés de Giannis Antetokounmpo, touché au genou, ainsi que d’autres cadres comme Eric Bledsoe, George Hill, Brook Lopez et Khris Middleton, laissés au repos. Paul Millsap (20 points, 10 rebonds) et Jamal Murray (21 points, 6 passes, 5 rebonds) ont été décisifs pour les Nuggets. Kyle Korver (23 points) a été le plus en vue de l’équipe remaniée des Bucks.

C’est la 12e défaite en 65 rencontres de Milwaukee, leader à l’Est, cette saison. Denver (43 victoires, 21 défaites) est troisième à l’Ouest.

Toronto poursuit sa belle saison

Toronto s’est imposé 92-101 sur le parquet d’Utah, qui restait sur cinq victoires de suite. Le champion en titre a pu compter sur Pascal Siakam (27 points, 11 rebonds, 8 passes) et Serge Ibaka (27 points, 13 rebonds, 3 passes).

Joe Ingles a mis 20 points pour le Jazz. Toronto, deuxième à l’Est, signe un 46e succès (pour 18 défaites). Utah (41 victoires, 23 défaites) est quatrième à l’Ouest.

31 points et 16 assists pour Trae Young

Atlanta est venu à bout de Charlotte 143-138 après deux prolongations. Trae Young (31 points, 16 passes) et John Collins (28 points, 11 rebonds) ont été décisifs pour les Hawks, Terry Rozier a réussi un record en carrière 40 points.

Charlotte (22 victoires, 42 défaites) occupe la 10e place à l’Est, où Atlanta (20 victoires, 46 défaites) est 14e.