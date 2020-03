Camion couché sur l’E411: embarras de circulation

La citerne d’un camion couché sur le flanc depuis lundi après-midi sur l’autoroute E411 à hauteur de Corroy-Le-Grand n’a pas encore pu être évacuée, communique ce matin le centre de crise provincial du Brabant wallon.

MISE À JOUR: L’autoroute a été entièrement rouverte à la circulation ce matin vers 7h32 à hauteur sur l’E411, à hauteur de Corroy-le-Grand. L’accident d’un camion-citerne transportant des produits toxiques avait nécessité sa fermeture, lundi, aux environs de 15h. + LIRE AUSSI | Accident d’un camion sur l’E411: l’autoroute a été rouverte, la citerne pas encore évacuée

Par conséquent de «très gros embarras de circulation» sont à prévoir mardi, signale le centre de crise qui recommande aux automobilistes d’éviter le secteur.

Le camion a percuté un véhicule de chantier peu avant 15h00 lundi, avant de se coucher sur la voirie, à hauteur de la borne kilométrique 27 (sortie 11), dans le sens de circulation vers Bruxelles. L’incident n’a pas fait de blessé.

Les faits ont toutefois nécessité la fermeture de l’autoroute E411 dans le sens Namur - Bruxelles à hauteur de la sortie 11 (Thorembais-Saint-Trond / Gembloux), indique le centre de crise dans un communiqué de presse.

Le poids-lourd transportait «de l’acide acrylique, un produit très acide, irritant, biotoxique et peu inflammable»

La circulation en direction de Namur est restée ouverte dans la mesure du possible mais certaines opérations ont néanmoins nécessité une brève fermeture. Plus de 90 intervenants sont sur place et mettent tout en œuvre pour ouvrir la troisième bande au trafic, puis dans un deuxième temps la deuxième bande, annonce le centre de crise.

Les bandes de droite et du milieu sont obstruées, et la situation dangereuse, indique pour sa part le centre Perex. L’itinéraire de délestage vers Bruxelles prévu passe par la A15/E42 à Daussoulx vers Mons, la A54 vers Nivelles et la E19 vers Bruxelles.