Le bilan mondial des décès dus au nouveau coronavirus a dépassé mardi la barre de 4.000 avec 17 nouveaux morts rapportés par la Chine, selon un comptage de l’AFP.

D’après le bilan établi à 02h00 HB mardi à partir de sources officielles, il y a eu 4.011 décès en raison de l’épidémie, qui a contaminé plus de 110.000 personnes dans plus de 100 pays et territoires.