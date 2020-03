Coronavirus - L'Etat d'un patient belge se dégrade, mais il n'est pas question de décès

(Belga) L'Etat d'un patient belge septuagénaire infecté du virus Covid-19 se dégrade, a confirmé le cabinet de la ministre de la Santé Maggie De Block à Belga, qui dément toutefois formellement tout décès.

La ministre regrette qu'une information erronée ait été évoquée dans un média et appelle au calme et à la sérénité. Jan Eyckmans, le porte-parole du SPF Santé publique, a indiqué dans un message posté sur Twitter que l'information circulant sur le décès d'un patient en Belgique n'était pas correcte. "Le SPF est formel. Vérifiez et revérifiez vos informations comme il se doit s'il vous plait", lance-t-il aux rédactions. (Belga)