Coronavirus: l’Espagne dépasse les 1.000 cas, Madrid ferme les écoles

Le gouvernement espagnol a annoncé lundi la fermeture des centres éducatifs dans ses zones les plus touchées par le nouveau coronavirus, dont la région de Madrid, après un bond du bilan à 1.204 contaminés et 28 morts.

Depuis dimanche, l’Espagne connait «une aggravation de l’évolution de la maladie», a reconnu son ministre de la Santé Salvador Illa à l’issue d’une réunion extraordinaire avec les autorités des 17 régions du pays, recommandant à l’ensemble de la population «d’éviter les voyages qui ne sont pas nécessaires».

Le bilan du Covid-19 a ainsi quasiment doublé au cours des dernières 24 heures: l’Espagne comptait 589 cas et 16 morts dimanche. Face à ce «changement de scénario», le ministre a annoncé des nouvelles mesures pour les principaux foyers de contagion que sont la région de Madrid et deux villes du Pays basque (nord), dont Vitoria, la capitale régionale.

Dans ces zones, tous les centres éducatifs, des garderies jusqu’aux universités, seront fermés à partir de mercredi, a précisé M. Illa, qui a aussi appelé à privilégier le télétravail.

Dans la région de Madrid, le nombre de cas est passé de 202 à 577 au cours des dernières 24 heures et on recense 17 morts selon le dernier bilan de l’exécutif régional.

Craintes économiques

Quatrième économie de la zone euro, l’Espagne redoute de plus en plus les dommages économiques du nouveau coronavirus. D’autant que ses deux régions les plus touchées, celles de Madrid et du Pays basque, sont parmi les plus riches et les plus peuplées du pays. «Comme cela se prolonge dans le temps, cela a déjà commencé à avoir des conséquences économiques», a reconnu la numéro deux du gouvernement Carmen Calvo lundi à la radio publique. «Nous sommes un pays de tourisme et nous devons être vigilants».

En Espagne, les processions de la Semaine sainte qui précède Pâques marquent traditionnellement le début de la haute saison touristique.

S’exprimant pour la première fois sur le sujet, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé un «plan choc» pour l’économie qui sera mis en place «dès que possible», sans donner plus de précisions.

Le match de football de l’Europaleague entre Séville et Rome se jouera jeudi à huis clos, a ajouté le ministre espagnol de la Santé. Dans le sillage des marchés mondiaux, la Bourse de Madrid s’est effondrée de 7,96% lundi à la clôture.