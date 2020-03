Coronavirus: le gouvernement italien ordonne la suspension du championnat de football

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a ordonné lundi soir la suspension du championnat de football, parmi un ensemble de mesures destinées à endiguer l’épidémie de coronavirus qui touche le pays.

«Il n’y a pas de raison pour que se poursuivent les matches et les manifestations sportives et je pense au championnat de football. Je suis désolé mais tous les tifosi doivent en prendre acte», a déclaré Giuseppe Conte lors d’une conférence de presse, sans évoquer les cas des matches de Ligue des Champions ou d’Europa League prévus en Italie ces prochaines semaines, ni les autres sports. En Ligue des champions, le match Juventus-Lyon est prévu le mardi 17 mars à Turin. En Ligue Europa, l’Inter Milan doit accueillir Getafe dès jeudi et l’AS Rome recevra Séville le jeudi 19 mars.

Quelques heures avant l’intervention de Conte, le comité olympique italien (Coni), qui a autorité sur toutes les fédérations sportives italiennes, avait réclamé la suspension de «toutes les activités sportives à tous niveaux» jusqu’au 3 avril.

Le Coni avait déjà précisé qu’un nouveau décret gouvernemental était nécessaire pour pouvoir faire appliquer cette demande.

Le décret en question, qui bien au-delà du sport prévoit de nouvelles mesures draconiennes pour combattre le nouveau coronavirus, entrera en vigueur dès mardi dans toute l’Italie, deuxième pays le plus touché après la Chine.

Depuis dimanche, de nombreuses voix s’étaient élevées pour réclamer l’arrêt des compétitions sportives et notamment de la Serie A.

Le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, avait lui-même appelé à la suspension du championnat dimanche, quelques minutes avant le coup d’envoi du match Parme-Spal et quelques heures après la publication du décret pris par son gouvernement qui autorisait la tenue de matches à huis clos.

Damiano Tommasi, président du syndicat des joueurs, a lui aussi réclamé l’arrêt des compétitions, comme plusieurs joueurs, notamment Mario Balotelli.

Ce lundi, le match Sassuolo-Brescia, comptant pour la 26e journée de Serie A, s’est joué comme prévu mais à huis clos. Il a été remporté 3-0 par l’équipe locale. Il devrait donc être le dernier avant le 3 avril.