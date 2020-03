Premier décès du coronavirus en Belgique: démenti

Maggie De Block avait annoncé le décès d’un premier patient en Belgique, avant de démentir l’information.

L’Etat d’un patient belge septuagénaire infecté du virus Covid-19 se dégrade, a confirmé le cabinet de la ministre de la Santé Maggie De Block à Belga, qui dément toutefois formellement tout décès.

La ministre regrette qu’une information erronée ait été évoquée dans un média et appelle au calme et à la sérénité.

Jan Eyckmans, le porte-parole du SPF Santé publique, a indiqué dans un message posté sur Twitter que l’information circulant sur le décès d’un patient en Belgique n’était pas correcte.

REDACTIES: het bericht dat er in ons land een patiënt overleden is aan een COVID-19 besmetting is niet correct. @be_gezondheid is formeel. Check en dubbelcheck uw info zoals het hoort aub.