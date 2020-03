La place Saint-Paul renommée place de l’Egalité

Environ 300 militantes et militants de la FGTB Liège-Huy-Waremme se sont rassemblés lundi matin sur la place Saint-Paul à Liège dans le cadre du lancement d’une campagne pour l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

C’est sur la place Saint-Paul, face au siège du syndicat socialiste, que la campagne a été lancée à travers une action symbolique. Pour marquer le coup, la place a été renommée place de l’Egalité. La fontaine a servi de support à la réalisation d’un visuel éphémère associant les sigles féminin et masculin et transmettant un message d’égalité entre les hommes et les femmes.

«Aujourd’hui encore, l’inégalité salariale augmente et passe à 23,7%, une inégalité qui a des conséquences pour les femmes tout au long de leur carrière et pénalise leur pension. Sans parler des discriminations à l’embauche, de l’inégale répartition des tâches ou encore de la difficile combinaison vie privée/vie professionnelle qui demeure un véritable frein à l’émancipation des femmes travailleuses», déplore Maria Sita, présidente du bureau des femmes de la FGTB Liège-Huy-Waremme.

Une situation jugée inacceptable pour la FGTB Liège-Huy-Waremme, qui réclame non seulement une égalité salariale réelle mais aussi une meilleure répartition des tâches au sein des familles avec une place dans la société identique à celle des hommes, une augmentation du salaire minimum à 14 euros/h afin de permettre aux femmes «de vivre dignement de leur travail et ne pas être en situation de dépendance de leur conjoint» ainsi que des services publics «de qualité et accessibles».

Jusqu’au 27 mars, ce message d’égalité salariale entre les hommes et les femmes sera diffusé à travers divers outils.