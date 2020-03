Coronavirus : les généralistes consultent uniquement par téléphone

Les patients dont l’état de santé n’est pas inquiétant ne seront plus soumis au test de dépistage et seront mis en quarantaine à la maison. Reporters/BSIP

Le tri et la prise en charge par les médecins généralistes des patients présentant les symptômes associés au nouveau coronavirus se feront désormais uniquement par téléphone. Objectif de cette nouvelle mesure: protéger les soignants et éviter l’encombrement des services hospitaliers.

Concernant l’épidémie de nouveau coronavirus, le tri et la prise en charge des patients par le médecin généraliste se feront uniquement par téléphone.

La mesure a été prise ce week-end et le Collège de la médecine générale en a informé tous les médecins traitants dimanche soir. «Il fallait adapter la procédure à l’évolution du terrain c’est-à-dire au fait qu’il n’y ait pas assez de masques ni de tests pour dépister tout le monde et à la propagation relativement importante du virus», précise le Dr Thomas Orban, président de la Société scientifique de médecine générale (SSMG).

Casser la courbe épidémique

Le recours à la consultation téléphonique ne vise pas seulement à protéger les praticiens d’une éventuelle contamination. «L’important est de mettre tout en œuvre pour casser la courbe épidémique de coronavirus parce que l’objectif, à partir du moment où le virus commence à se diffuser au sein de la population et on sait que ça commence à être le cas, c’est d’empêcher les services hospitaliers d’être débordés.»

Les patients qui pensent présenter les symptômes du coronavirus sont enclins à demander à leur médecin traitant de faire le test de dépistage. « C’est notre métier de leur expliquer que tel ou tel examen n’est pas approprié et que ce serait une mauvaise utilisation des deniers publics».

Et le président de la SSMG d’inviter les citoyens à se montrer responsables: «Le fait de limiter la contagion repose avant tout sur le comportement civique des uns et des autres. Si je suis malade, je téléphone à mon médecin traitant et en fonction de ce qu’il va me poser comme questions et la connaissance qu’il a de mon dossier, il va me conseiller dans la grande majorité des cas de rester à la maison jusqu’à la fin des symptômes.»

Si l’état du patient suscite de l’inquiétude, son généraliste l’enverra à l’hôpital où il pourra être dépisté si nécessaire. L’établissement de soins est tenu d’informer le médecin traitant du retour de son patient à la maison.

Responsabilité sociale

Aucune rémunération n’est prévue pour cette prise en charge téléphonique. «Ce n’est pas la priorité, on n’en a même pas discuté. Mais après la crise, il faudra imaginer une rémunération décente ainsi que la mise en place de la téléconsultation», suggère Paul De Munck, président du groupement belge des omnipraticiens (GBO). «Cette prise en charge va demander énormément de temps et une disponibilité considérable aux médecins mais c’est notre responsabilité sociale! ».