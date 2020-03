Wall Street s’effondre à l’ouverture et active des mécanismes de blocage

Les échanges ont été suspendus 15 minutes à la Bourse new-yorkaise après l’effondrement de 7% de l’indice élargi S&P 500 en pleine panique autour du krach pétrolier et des conséquences économiques du coronavirus.

Wall Street s’effondre à son tour à l’ouverture lundi, le Dow Jones tombe de 5,83% alors que le Nasdaq chute de 7,12%. Les échanges ont été suspendu 15 minutes après la chute de 7% du S&P 500, l’indice des 500 plus grandes entreprises américaines cotées en Bourse.

Des coupe-circuits pour éviter la panique totale

Pour éviter les mouvements de panique, les places boursières américaines avaient en effet décidé la mise en place de coupe-circuits qui suspendent les échanges pendant quelques minutes quand certains paliers sont atteints, le temps que les investisseurs reprennent leurs esprits.

Les premiers coupe-circuits ont été mis en place après le Lundi noir du 19 octobre 1987, quand l’indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones, s’est effondré de 22,6% en une seule journée.

Selon les règles en place depuis 2013, un premier blocage temporaire des échanges («circuit breaker» ou «coupe-circuit») est imposé à la Bourse de New York lorsque l’indice élargi S&P 500 franchit un palier de 7% à la baisse.

Cet indice est considéré comme le plus représentatif de la santé des entreprises américaines dans la mesure où il intègre les 500 plus grandes sociétés cotées à New York.

Lorsque une chute d’au moins 7% survient (un «Level 1» selon la terminologie du gendarme boursier américain, la SEC), une pause de 15 minutes est instaurée avant que les échanges ne puissent reprendre.

Lorsque l’indice accélère ses pertes et franchit la barre des 13% de pertes, soit un «Level 2», une deuxième pause de 15 minutes est automatiquement mise en place.

Ces deux premières limites sont imposées jusqu’à 15h25, soit trente-cinq minutes avant la clôture des échanges.

Pour que la séance soit définitivement interrompue, le S&P 500 doit afficher une dégringolade de 20% «à n’importe quel moment durant la journée de cotation», précise le New York Stock Exchange (NYSE). Une fois ce palier franchi, les échanges sont arrêtés et remis à la séance suivante.