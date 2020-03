Festival de gouttes et d’ondées pour cette semaine

Lundi après-midi sera marqué par un ciel changeant. Les précipitations les plus importantes tomberont sur la moitié est du pays, éventuellement accompagnées d’un coup de tonnerre et de grésil. La suite de la semaine sera encore humide et grisâtre.

Dans l’ouest et en début de soirée aussi sur la partie centrale du pays, le temps deviendra généralement sec mais le ciel se couvrira de nuages. Le vent sera modéré et, à la mer, parfois assez fort. Les maxima seront compris entre 5 °C en Hautes Fagnes et localement 11 °C dans l’ouest.

La nuit, une zone de pluie active envahira toute la Belgique et traînera encore mardi, tandis que le vent se renforcera avec, au littoral, des pointes de 50 à 70 km/h. L’Institut royal météorologique lance dès lors une alerte jaune aux précipitations car il pourrait tomber jusqu’à 20 l/m² sur de nombreuses régions.

Dans les provinces de Liège et du Luxembourg, le cumul pourrait se situer en 25 et 30 mm. Des problèmes sont néanmoins aussi possibles dans les autres provinces à cause de la répétition des épisodes pluvieux. En fin de nuit, les précipitations pourront temporairement prendre la forme de neige fondante au-dessus de 500 m. Les minima se situeront entre 1°C en Hautes Fagnes et 7°C à la Côte.

Mardi, les pluies seront encore abondantes en début de journée, puis perdront de leur intensité dans le courant de l’après-midi. Le temps deviendra même pratiquement sec sur la moitié nord-ouest, avec la possibilité de quelques timides éclaircies. Il fera par contre assez doux avec des maxima de 9°C en Haute Ardenne à 14°C localement en Flandre. Le vent sera modéré à généralement assez fort dans l’intérieur du pays, et fort à très fort à la mer, avec des rafales de 50 à 70 km/h.

La nuit de mardi à mercredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie, plus fréquentes sur le nord du pays et le relief.

Mercredi, il fera nuageux avec des périodes de pluies faibles. Des éclaircies seront toutefois possibles.

Jeudi aussi, le temps sera d’abord très nuageux avec de faibles pluies, surtout dans la moitié est. L’après-midi, quelques éclaircies gagneront l’intérieur des terres depuis le littoral et le temps deviendra sec, à une averse isolée près.