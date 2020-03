Arrêt de travail au Carrefour des Grands Prés à Mons

Un conflit interne a provoqué un mouvement de grogne des employés ce lundi matin.

Ce lundi, le rideau de l’hypermarché Carrefour des Grands Prés à Mons ne s’est pas ouvert, rapportait Sud Presse. En cause: un conflit opposant les employés et la direction concernant l’organisation du travail.

«Un assistant de manager, absent ces derniers temps, aurait dû reprendre le travail ce lundi, mais il ne reprendrait pas à ce poste d’assistant», confirme Bertrand Delplanque, permanent SETCa, division commerces.

Ce qui en apparence est un détail semble être la goutte d’eau de trop pour le personnel, qui a souhaité exprimer un ras-le-bol. Celui-ci tire la sonnette d’alarme sur le manque de personnel et de managers dans certains rayons et réclame des horaires de travail plus cohérents.

Une négociation a été entamée avec la direction.