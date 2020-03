Orange relance la guerre des abonnements mobiles

L’ancien Mobistar remplace ses «animaux» par une nouvelle famille d’abonnements mobiles.

C’est une contre-attaque majeure. Orange modifie de fond en comble ses abonnements mobiles. Les célèbres «animaux» de l’opérateur sont admis à la retraite. Adieu Orange Colibri, Dauphin, Koala, Guépard et Aigle.

La ménagerie mobile est remplacée par la famille Go: Orange Go Light, Go Plus, Go Intense, Go Unlimited. En ligne de mire: l’augmentation des volumes 3G/4G, des réductions pour les familles.

Les prix

Dans le détail, voici le prix et les services de ces nouveaux abonnements:

- Orange Go Light: 10€ par mois, 90 minutes d’appel, SMS et MMS illimités, 500 MB (mégabytes) de 3G/4G.

- Orange Go Plus: 20€ par mois, appels, SMS et MMS illimités, 5 GB (gigabytes) de 3G/4G.

- Orange Go Intense: 30€ par mois, appels, SMS et MMS illimités, 15 GB de 3G/4G.

- Orange Go Unlimited: 40€ par mois, appels, SMS, MMS et 3G/4G illimités.

Comme de coutume, la notion de 3G/4G illimitée de l’abonnement Go Unlimited est galvaudée. La limite réelle est de 30 GB. Au-delà de ce volume mensuel, la vitesse est bridée à 512 Kbps (kilobits par seconde).

Pour Go Intense et Go Unlimited, Orange propose des tarifs dégressifs en fonction du nombre d’abonnements inclus sur une même facture:

- Orange Go Intense: 21€ par mois (au lieu de 30€) à partir de 2 abonnements.

- Orange Go Unlimited: 31€ par mois (au lieu de 40€) à partir de 2 abonnements.

Les titulaires d’un abonnement «animal» peuvent conserver leur ancienne formule ou en choisir une nouvelle.