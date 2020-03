Le Bel20 perdait plus de 4,5% à l’ouverture et s’enfonçait encore ce lundi.

Tous les éléments du Bel20 s’inscrivaient dans le rouge à l’ouverture de la Bourse de Bruxelles lundi, dans la foulée des chutes des Bourses asiatiques. L’indice de référence perdait déjà plus de 5,9% à 9h13. Galapagos, Aperam et Solvay subissaient les plus lourdes pertes.