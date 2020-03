La fréquentation est en baisse, mais, malgré la crainte du coronavirus, la Foire de Bruxelles a séduit 60 000 lecteurs.

Il y avait des flacons de gel désinfectant sur pas mal de stands et des consignes de précaution avaient été données aux exposants. Certains auteurs ont préféré annuler leur venue à cause de la peur du coronavirus. D’autres ont continué, comme chaque année. On a ainsi vu Amélie Nothomb se prêter de bonne grâce à l’exercice du selfie.

Il y a avait du monde dans les allées de la Foire du livre de Bruxelles: 60 000 personnes en quatre jours. C’est moins qu’en 2019, année record, où 72 000 amoureux des livres s’y étaient pressés. Un bon bilan au regard de nombreux autres événements annulés, comme la Salon du livre de Paris qui devait se tenir du 20 au 23 mars.

Parmi les temps forts de cette édition, on retiendra l’intervention de Leïla Slimani venue lancer sa trilogie autobiographique en exclusivité pour la Belgique. Mais aussi la rencontre au sommet entre Amélie Nothomb et Éric-Emmanuel Schmitt. Ou encore Alessandro Baricco et l’intellectuel dissident chinois Liao Yiwu qui «ont illustré à nouveau l’importance de la dimension internationale de la Foire dans sa programmation», soulignent les organisateurs.

Le programme scolaire a lui aussi séduit: les écoles ont participé à plus de 150 rencontres et animations.

Après le Maroc, pour cette édition 2020, c’est la Suisse que La Foire du livre a décidé de mettre à l’honneur l’année prochaine.