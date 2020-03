D3B Amateurs: Warnant a pris patience, Aische remporte le choc, Ciney encore une fois défait sur la fin

Warnant se défait de Sprimont, réduit à neuf, dans la dernière demi-heure. Un seul but aura suffi au bonheur d'Aische à Raeren. Festival de buts à Spy-Jodoigne, Ciney battu dans les arrêts de jeu, 19 minutes auront suffi à Oppagne du côté de Meix.

D3B Amateurs

Warnant** - FCB Sprimont 2-0

Buts: Saglam (PEN 1-0, 58e), Rossi (2-0, 70e)

Carte rouge: Tshibuabua (Sprimont, 2J., 62e), Lambrechts (Sprimont, 79e)

La différence s’est faite en 2e mi-temps pour le leader Warnant, avec un premier but de Saglam sur penalty. Derrière, Sprimont verra Tshibuabua rejoindre les vestiaires après une 2e jaune. Rossi doublera l’avance de Warnant et les Sprimontois finiront à neuf, tout en frappant un penalty sur la latte à 2-0.

Spy - RAS Jodoigne 3-4

Buts: Ginion (0-1, 35e), Brouir (1-1, 41e), Puttemans (1-2, 45e), Ginion (1-3, 54e), Manna (2-3, 73e), Lisman (2-4, 79e), Sbaa (3-4, 87e)

Cartes rouges: Closse (Jodoigne, 2J., 40e), Manna (Spy, 77e)

Des buts à la pelle, des cartes rouges, ce fut animé et pourtant, la première réalisation arrivera à la 35e par Ginion. Jodoigne encaissait deux coups durs avec l’exclusion de Closse pour deux jaunes et le but de Brouir, tout ça en une minute. Cela ne décontenançait pas les visiteurs qui reprenaient l’avantage avant la pause. Ginion doublait l’avantage, Manna le réduisait. Là, les Spirous étaient, à leur tour, réduits à dix après la rouge de Manna. Lisman en profitait pour faire le 2-4, avant que Sbaa ne réduise le score pour rien.

Raeren - Aische 0-1

But: Dethier (0-1, 75e)

Le choc des deuxièmes a terminé favorablement pour Aische avec ce but, à un quart d’heure de la fin, de Dethier pour trois points qui font des Aischois le dauphin de Warnant.

Herstal - Rochefort 1-3

Buts: Marion (0-1, 1ère; 0-2, 25e), Antoine (0-3, 49e), Remacle (PEN 1-3, 66e)

Cartes rouges: Staes (Rochefort, 2J., 42e), Rentmeister (Rochefort, 2J., 89e)

Vingt-quatre secondes, c’est le temps qu’il aura fallu à Marion pour ouvrir le score. Ce même Marion qui fera le 0-2 à la 25e. Herstal n’y était pas et Antoine augmentait l’avance des siens. Remacle, sur penalty, faisait mine de relancer la rencontre mais il loupa la conversion du second. Plutôt, Martinez qui stoppa l’envoi pour laisser Rochefort avec ses deux buts de plus, tout en terminant à neuf.

Mormont* - SC Habay La Neuve 2-0

Buts: Dardenne (1-0, 34e), Bisconti (2-0, 93e)

Carte rouge: Grevisse (Habay, 92e)

Su corner de Volvert, Dardenne mettait Mormont aux commandes à la 34e. Michel aurait pu doubler la mise à la 49e mais Mathieu stoppa son penalty. Habay restait dans le coup mais devra baisser pavillon lorsqu’après l’exclusion de Grevisse, Bisconti planta le 2e à la 93e.

Aywaille - Ciney 2-1

Buts: Lambrechts (0-1, 25e), Famerie (1-1, 87e), Jamar (2-1, 91e)

Nouvelle occasion loupée pour les Cinaciens de prendre des points car jusqu’à la 87e, les trois étaient pour eux, après le but de Lambrechts à la 25e. Ainsi, à la 87e, Aywaille égalisait par l’intermédiaire de Famerie et à la suite d’une erreur défensive cinancienne, Jamar plantait le but fatal à Ciney.

Meix-Devant-Virton - Oppagne 1-3

Buts: Paquet (0-1, 3e), Bona (0-2, 12e), Paquet (0-3, 19e), Lecomte (1-3, 80e)

Tout s’est joué dans les vingt premières minutes où Meix n’en a pas touché une et en a pris trois. Un coup-franc pleine lucarne de Paquet, un but de Bona et un second but de Paquet, sur assist de Bonjean et Oppagne filait vers la victoire. Finalement, Lecomte sauvera ce qui pouvait l’être réellement à dix minutes de la fin. Vu le calendrier qui attend désormais les Meichois, le maintien s'annonce vraiment très compliqué.