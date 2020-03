Premier cas de coronavirus en province de Luxembourg, la SPRL Roberty communique

La personne touchée par le coronavirus à Manhay va mieux. Il s'agit d'une proche de la SPRL Roberty.

La personne touchée par le coronavirus à Manhay va mieux. Il s’agit d’une proche des responsables de la SPRL Roberty. Entreprise connue dans la province.

Cette dernière, par communiqué a fait le point hier dimanche sur la situation: «Les consignes de la chambre de commerce, MENSURA (médecine du travail) et de l’administration communale pour les activités de l’entreprise sont les suivantes»

Et de citer, premièrement: «Consulter les informations du site de la santé publique de manière permanente» et ensuite de «poursuivre les activités de l’entreprise».

Dans ledit communiqué, la société précise: «Deux membres de la famille ont reçu des instructions de précaution mais la mise en quarantaine n’est pas appliquée».

On ponctue: «L’entreprise maintient naturellement ses habitudes et fonctionnera normalement dès demain (NDLR: ce lundi)».

Contacté par nos soins, Joël Roberty, responsable de la société, remercie les nombreuses personnes pour leurs marques de sympathie.

Il décoche cependant une flèche au Fédéral: «Lorsque dans notre pays on n’est pas fichu de former un gouvernement, on ne s’étonne pas de voir une telle gestion de crise. Toutes les informations recueillies pour savoir les dispositifs à adopter, nous avons dû les chercher».