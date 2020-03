Coronavirus: Le Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn disputé à huis clos

Le Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn, le 22 mars, se tiendra à huis clos en raison des risques de propagation du coronavirus, ont annoncé dimanche les organisateurs.

«En consultation avec nos partenaires internationaux et le groupe de travail national du Royaume sur la santé, le Bahreïn a décidé de tenir le Grand Prix du Bahreïn de cette année comme un événement limité aux participants», ont écrit sur Facebook les responsables du circuit de Sakhir. «Compte tenu de la propagation continue de Covid-19 dans le monde, organiser un événement sportif majeur, ouvert au public et permettant à des milliers de voyageurs internationaux et de supporters locaux d’interagir en toute proximité ne serait pas la bonne chose à faire en ce moment.» La vente de tickets avait déjà été interrompue il y a quelques jours.

Le Grand Prix du Bahreïn est le deuxième de la saison. La championnat du monde de Formule 1 s’ouvre la semaine prochaine à Melbourne. Le Grand Prix de Chine, prévu en avril, a été reporté.