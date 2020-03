Chine: 19 personnes toujours bloquées après l'effondrement d'un hôtel

(Belga) Dix-neuf personnes étaient toujours bloquées sous les décombres dimanche, après l'effondrement la veille d'un hôtel réquisitionné comme lieu de quarantaine contre le coronavirus dans l'est de la Chine, tandis que 48 autres ont été secourues, selon un média d'Etat.

Soixante-sept personnes se trouvaient à l'intérieur de l'hôtel au moment du sinistre, selon la télévision publique CCTV. L'établissement, situé à Quanzhou dans la province du Fujian, s'est écroulé samedi vers 19H30 (11H30 GMT) pour une raison indéterminée. L'hôtel Xinjia, qui compte 80 chambres, avait récemment été converti en installation de quarantaine pour des personnes ayant été en contact avec des patients contaminés par le nouveau coronavirus. Selon CCTV, 48 personnes avaient pu être extraites des décombres dimanche matin. La chaîne n'a cependant donné aucun détail sur leur état de santé. Des images diffusées par CCTV ont montré des équipes de sauveteurs et du personnel médical vêtu de masques et de combinaisons intégrales s'activer sur les lieux dans l'obscurité. Des pelleteuses étaient également en action sur un amas de débris. Selon les autorités locales de Quanzhou, plus de 700 sauveteurs ont été déployés sur place. La ville a enregistré 47 cas de contamination depuis le début de l'épidémie Covid-19 en décembre dernier. Le coronavirus a fait en Chine 27 nouveaux morts dimanche, portant le nombre total de décès dans le pays à 3.097 et au moins 80.695 personnes ont été contaminées depuis le début de l'épidémie, a annoncé la commission nationale de la Santé. (Belga)