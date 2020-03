Décès et contaminations: le point ce samedi sur l’épidémie de Covid-19 dans le monde

Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, 104 901 cas d’infection ont été recensés dans 95 pays et territoires AFP

Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, 104 901 cas d’infection ont été recensés dans 95 pays et territoires, causant la mort de 3 556 personnes, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 17h00 GMT.

En 24 heures, 4 059 nouvelles contaminations et 100 nouveaux décès ont été recensés.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée, a dénombré 80 651 cas, dont 3 070 décès. 99 nouvelles contaminations et 28 nouveaux décès y ont été annoncés entre vendredi 17h00 GMT et samedi 17h00 GMT.

Ailleurs dans le monde, 24 250 cas (3 960 nouveaux) étaient recensés samedi à 17h00 GMT, dont 486 décès (72 nouveaux).

L’Italie, troisième pays le plus touché

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (6 767 cas dont 483 nouveaux, 44 décès), l’Italie (5 883 cas dont 1 247 nouveaux, 233 décès), l’Iran (5 823 cas dont 1 076 nouveaux, 145 décès), l’Allemagne (785 cas dont 251 nouveaux, 0 décès).

Depuis vendredi 17H00 GMT, la Chine, l’Italie, l’Iran, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Irak ont recensé de nouveaux décès. La Colombie, le Costa Rica et les Maldives, ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.

258 décès en Europe

L’Asie recensait au total samedi à 17h00 GMT 89 044 cas (3 131 décès), l’Europe 9 274 cas (258 décès), le Moyen-Orient 6 147 cas (149 décès), les États-Unis et le Canada 264 cas (16 décès), l’Océanie 76 cas (2 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes 51 cas, l’Afrique 45 cas.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).