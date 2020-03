Covid-19 en Italie: la barre des 200 morts dépassée, près de 6 000 cas recensés

L’Italie a enregistré 36 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, ce qui porte le nombre de morts à 233, tandis que le nombre de cas est monté à 5 883 (+ 1 247), selon le bilan officiel publié samedi.

.Pays le plus durement touché d’Europe et troisième au niveau mondial, l’Italie a procédé depuis le début de l’épidémie à 42 062 tests. L’essentiel des cas positifs sont concentrés dans le nord: en Lombardie (région de Milan, 3 420 cas), en Émilie-Romagne (région de Bologne, 1 010) et en Vénétie (région de Venise, 543).