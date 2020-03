Suivez la 29e journée de Pro League en direct et en vidéos

Une dernière place à attribuer pour les PO1 et 3 équipes dans la lutte pour le maintien, plusieurs scénarios possibles pour cette 29e journée de championnat. -Montage ÉdA

La fin de la phase classique approche et cette 29e journée sera, sans doute, décisive pour l’attribution de la dernière place en play-off 1 ou encore pour savoir l’équipe qui se maintiendra dans l’élite et celle qui sera reléguée.

Club Bruges – Cercle Bruges

Alors que le Cercle semblait condamné il y a encore quelques semaines, 4 victoires de suite ont permis aux hommes de Bernd Storck de remonter à la 14e place, avec 23 points. Le FC Bruges, lui compte bien conforter sa place de leader alors que le Cercle pourrait confirmer son maintien au terme de la rencontre. Un derby brugeois qui s’annonce passionnant.

Anderlecht – Zulte Waregem

9 buts sur les deux derniers matchs et voilà que les Mauves se remettent à croire à une place dans les PO1 en fin de phase classique. Les Bruxellois n’ont plus leur sort en mains mais une victoire est obligatoire pour entretenir l’espoir. Zulte, qui n’a plus gagné depuis le 2 février aura à cœur de se reprendre avant d’entamer les PO2.

Anderlecht - Zulte Waregem: voici les compos du match. Chadli fait son retour sur le banc du côté mauve #d1a #proleague @lavenir_sport pic.twitter.com/x2uD18hktS — Romain Izzard (@RomIzzard) March 7, 2020

Standard – Saint Trond

Défaits 2-0 à Charleroi dans le derby wallon il y a une semaine, au terme d’un rendez-vous manqué, les hommes de Preud’homme veulent se reprendre dans un stade de Sclessin qui affiche Sold out. Lors du match aller, Saint-Trond s’était imposé 2-1 face au Standard.

Gand – Charleroi

Une des affiches de cette 29e journée entre deux équipes en formede notre championnat. En cas de victoire, Charleroi pourrait revenir à une unité des Gantois mais ces derniers pourraient également conforter leur 2e place s’ils venaient à s’imposer à domicile.

Les compos de #GNTCHA : Gholizadeh est sur pied et titulaire. Même 11 qui a battu le Standard dimanche dernier. @lavenir_sport pic.twitter.com/MrboFrOscf — Vincent Blouard (@VBlouard) March 7, 2020

Courtrai – Antwerp

Antwerp 4e, se rend du côté de Courtrai 10e. Un déplacement jamais évident pour les membres du Top 6, où le Standard s’est incliné et ou le Club de Bruges a été contraint au partage.

Mouscron – Waasland Beveren

Lanterne rouge, Waasland n’a plus le choix: il faudra gagner pour encore espérer se maintenir. Les Waaslandiens n’ont plus gagné depuis le 18 janvier.

Dit is het wedstrijdblad voor Moeskroen - Waasland-Beveren. Bizimana is ziek en reisde niet mee af. Uit de bankzitters moeten nog 4 mensen afvallen. (Pirard-Gabriël-Moren-Gamboa-Jubitana-Vukcevic-Heymans-Agyepong-Sula-Wiegel-Koita). Deze bankzitters kloppen nog niet. #mouwbe #jpl pic.twitter.com/yV7sUz94ef — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) March 7, 2020

Ostende – Genk

Le 15e face au 7eme, une rencontre qui promet d’être intéressante où les deux équipes ont encore des objectifs à atteindre. À deux points de la 6e place, Genk peut encore croire aux PO1 alors qu’Ostende, qui a limogé Dennis Van Wijk, comptera sur un choc psychologique pour éviter la descente.

Malines – Eupen

Le calcul est simple pour les Malinois: une victoire et la place en PO1 est assurée dès ce soir. Eupen, qui a déjà assuré son maintien, pourra jouer de manière libérée avant d’entamer les PO2. Une rencontre qui s’annonce donc intéressante.

