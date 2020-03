Schalke 04 et Benito Raman contraints au partage face à Hoffenheim

Schalke 04 a partagé l’enjeu 1-1 samedi face à Hoffenheim dans le cadre de la 25e journée de Bundesliga. Benito Raman était titulaire du côté de Schalke et a été remplacé à la 76e minute.

Dans un match important dans la lutte pour les places européennes, Schalke 04 prenait le meilleur départ avec un but de McKennie (20e). Hoffenheim réagissait après la pause et égalisait via Baumgartner (69e), monté au jeu quelques minutes plus tôt. Benito Raman était titulaire chez les Königsblauen et a été remplacé au bout de 76 minutes. Au classement, Schalke 04 (37 points) conserve sa sixième place, synonyme de qualification pour l’Europa League, avec un point d’avance sur Wolfsburg et deux points d’avance sur Hoffenheim, huitième.

Dans le même temps, le Hertha Berlin a arraché un point face au Werder Brême (2-2) après avoir été mené 0-2. Dodi Lukebakio n’a pas quitté le banc tandis que Dedryck Boyata, blessé, ne figurait pas sur la feuille de match.