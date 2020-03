Le bourgmestre d’Engis redoute la psychose

Les quatre personnes qui ont été prises en charge par les autorités proviendraient de Libye selon les premiers éléments recueillis.

À la suite de l’interception de quatre migrants à Engis ce vendredi, Serge Manzato, le bourgmestre de la commune souhaite que l’on ne cède pas à la psychose. Ce vendredi, aux environs de midi, quatre migrants, deux adultes et deux mineurs d’âge, ont été interceptés alors qu’ils se trouvaient à proximité de la rue du Pont vendredi à Engis. Les autorités ont été prévenues que des personnes venaient de sortir d’un camion.

La situation étant suspecte, les policiers de la zone Meuse-Hesbaye se sont rendus sur place et ont intercepté les personnes. Des précautions ont été prises et certains badauds se sont inquiétés des mesures particulières, mais normales prises lors de leur interception. «Des masques ont été fournis à ces personnes car on ne connaissait pas leurs origines ni les pays qu’elles avaient traversés», indique Serge Manzato. «Il est normal de prendre des précautions notamment à cause du coronavirus, mais il ne faut pas sombrer en pleine psychose», poursuit le bourgmestre. «La procédure a été appliquée par les autorités compétentes. Il y a des règles précises en la matière et elles ont été mises en place dans le respect de la législation.»

La police a pris en charge les personnes et ce sera à l’Office des étrangers et au service des Tutelles de prendre une décision les concernant. Un médecin les a examinés et a confirmé qu’il n’y avait pas de risque de contamination. «C’est toujours délicat. Aujourd’hui, nous faisons face à une épidémie qui se propage partout, mais qui n’est tout de même pas plus dangereuse que la grippe classique. Pratiquement tous les pays sont touchés.»

Les quatre individus ont été pris en charge et interrogés. «Une des personnes parlait plus ou moins le français et a indiqué qu’ils provenaient de Libye. Mais il y a des dizaines de manière de venir d’un pays. De toute façon, pratiquement tous les pays sont touchés.»

Cette intervention des forces de l’ordre a interpellé les badauds car elle leur a semblé spectaculaire. «On n’a pas l’habitude de voir cela dans les communes de notre région. Les mesures adéquates ont été prises et ce sont les autorités compétentes qui décideront du sort de ces personnes.»