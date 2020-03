Michel Fourniret aurait reconnu le meurtre d’Estelle Mouzin, 17 ans après les faits

Plus de 17 ans d’enquête

Plus de seize ans après la disparition d’Estelle Mouzin, le 9 janvier 2003, rappel des grandes dates de cette enquête marquée ce mercredi par la mise en examen du tueur en série Michel Fourniret.

Disparue en rentrant de l’école

Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin, 9 ans, disparaît vers 18H à Guermantes (Seine-et-Marne), entre son école et son domicile. D’importantes recherches sont entreprises, une information judiciaire pour «enlèvement et séquestration de mineur de 15 ans» est ouverte à Meaux.

Les jours suivants, les 1.400 habitants du village sont questionnés sur leur emploi du temps, leurs habitations sont perquisitionnées. Plusieurs personnes sont placées en garde à vue, puis libérées. La photo d’Estelle est largement diffusée.

Le 18 mars, le procureur de Meaux déclare que l’une des «orientations» de l’enquête «est celle d’une personne avec des appétences pédophiles» mais qu’ «aucune piste n’est exclue». Le même jour, 134 militaires ratissent en vain des bois autour de Guermantes.

En juin, débutent les interrogatoires de 1.200 habitants de Guermantes et de Conches-sur-Gondoire, village de l’école d’Estelle.

Véhicule blanc

Le 24 juin, le procureur distribue le portrait-robot d’un «témoin très important» et des photos d’un véhicule utilitaire blanc. Une fillette de l’école d’Estelle avait dit avoir été importunée par cet automobiliste trois semaines avant les faits.

En juillet, les enquêteurs de Versailles disent étudier le dossier du pédophile Michel Fourniret, qui vient d’être arrêté en Belgique après la tentative d’enlèvement d’une fillette. «Une piste parmi d’autres».

Le 16 décembre, dans toute la France, 75 personnes condamnées depuis 20 ans pour agression sexuelle de mineur ou enlèvement d’enfant sont entendues par les enquêteurs, sans résultat.

En mai 2004, un homme et plusieurs de ses proches sont arrêtés dans l’Oise et la région parisienne, puis mis hors de cause.

Multiples pistes

Le 20 juin 2006, le parquet de Charleville-Mézières, en charge du dossier Fourniret, transmet des éléments au parquet de Meaux. Mais le 6 janvier 2007, la police met le tueur en série hors de cause.

Le 31 janvier 2008, un restaurant de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) est perquisitionné et dix personnes interpellées. La police évoque rapidement une «fausse piste».

En janvier 2009, Éric Mouzin, père d’Estelle, évoque une piste estonienne, du fait de la ressemblance entre sa fille et une adolescente en photo sur un site pornographique estonien.

Le 9 novembre 2011, un détenu de la Santé âgé de 64 ans et connu pour des viols de mineurs est placé en garde à vue après avoir été mis en cause par un codétenu, mais rapidement relâché.

Le 7 octobre 2013, l’expertise de milliers de poils et cheveux prélevés dans la voiture de Michel Fourniret ne permet pas de retrouver de trace ADN d’Estelle.

Lelandais mis hors de cause

Le 28 décembre 2017, Nordhal Lelandais, poursuivi pour l’enlèvement et le meurtre de Maëlys, 9 ans, le 27 août 2017 en Isère, est mis hors de cause dans le dossier Mouzin.

Le 8 janvier 2018, M. Mouzin attaque l’État pour «faute lourde», accusant la police et la justice d’avoir «renoncé à chercher» sa fille.

Fourniret mis en examen

Le 2 mars 2018, Michel Fourniret, qui avait toujours nié être lié à la disparition d’Estelle, livre devant une juge d’instruction ce qu’une avocate de la famille Mouzin, Me Corinne Hermann, qualifie d’ «aveux en creux». Le tueur en série était interrogé sur une lettre de 2007 dans laquelle il demandait à être entendu sur trois dossiers dont celui d’Estelle Mouzin.

Des fouilles sont menées, sans résultat, à l’automne chez une de ses ex-épouses dans les Yvelines, puis sur un ancien terrain du tueur en série dans les Ardennes.

Le 21 novembre 2019, l’ex-épouse de Michel Fourniret, Monique Olivier, contredit devant la juge chargée de l’enquête l’alibi fourni par le tueur en série dans cette affaire.

Le 27, Fourniret est mis en examen pour «enlèvement et séquestration suivis de mort».