WTA Lyon: Alison Van Uytvanck surprend Caroline Garcia et file en demies

Alison Van Uytvanck, 26 ans, 62e au classement WTA, s’est en effet imposée de façon autoritaire face à la Lyonnaise 6-2, 6-2 en 1 heure et 10 minutes de jeu.

Alison Van Uytvanck a réussi à se qualifier pour les demi-finales du tournoi WTA indoor sur surface dur de Lyon en surprenant la Française Caroline Garcia, 46e mondiale, vendredi.

Après le gain de la première manche (6-2), la joueuse de Grimbergen a mené très rapidement 3 à 0, breakant une fois son adversaire, dans le second set et résistant à la pression de Garcia ensuite qui ne pouvait convertir 7 balles de break provoquées sur les deux dernières mises en jeu de la Belge. C’était 5-2 pour Alison Van Uyvtanck à l’heure de jeu. Caroline Garcia ne s’en remettait pas et devait s’incliner sur un nouveau 6-2, sur une balle de Van Uytvanck freinée à son avantage par le filet qui plus est.

The 🇧🇪 gets it!@AlisonVanU moves into the #Open6emeSensML semifinal by clinching the match 6-2, 6-2 over Garcia. pic.twitter.com/eGYmHaaX2t — WTA (@WTA) March 6, 2020

La Lyonnaise bute ainsi sur la troisième joueuse belge qu’elle a rencontrée à Lyon après avoir sorti Ysaline Bonaventure (WTA 122) en 8es de finale et Greet Minnen (WTA 103) au premier tour.

Pour une place en finale, Alison Van Uytvanck sera opposée à l’Américaine Sofia Kenin (N.1), 21 ans, 5e joueuse du monde, victorieuse en trois sets dans son quarts de finale face à la Française Océane Dodin (WTA 130), 23 ans, 6-1, 6-7 (5/7) et 6-2 en 1 heure 50 minutes. Sofia Kenin a remporté l’Open d’Australie en janvier.

L’autre demi-finale sur les courts lyonnais samedi mettra aux prises la Russe Darya Kasatkina (N.7), 22 ans, 73e mondiale, à l’Allemande Anna-Lena Friedsam (WTA 136), 26 ans.