Emma Meesseman, Julie Allemand et Maxuella Lisowa nominées aux premiers Awards de l’Euroligue féminine

Dix joueuses arrières et quinze ailières ou intérieures sont nommées.

Emma Meesseman (Ekaterinbourg) et Julie Allemand (LDLC Lyon ASVEL) figurent parmi les nommées aux premiers Awards de l’Euroligue féminine de basket, a communiqué la FIBA Europe vendredi. La jeune intérieure de Castors Braine, Maxuella Lisowa-Mbaka est dans la catégorie des jeunes joueuses de l’année. Thibaut Petit, le coach de Montpellier, figure lui parmi les 8 coaches nommés.

L’intérieure d’Ekaterinbourg, Emma Meesseman, 26 ans, tourne à 14,1 points, 4,6 rebonds et 3,2 assists en Euroligue cette saison avec une équipe russe, tenante du titre, grandissime favorite à sa succession. Ekaterinbourg jouera contre Montpellier en quarts de finale. Les Montpelliéraines sont coachées par le Liégeois Thibaut Petit qui figure parmi les huit coaches (sur 16) nommés.

Julie Allemand, recrutée lundi par la franchise WNBA d’Indiana Fever pour cet été, fait partie des dix arrières nommées. La meneuse liégeoise, 23 ans, affiche une moyenne de 8,1 points, 3,8 rebonds et 5,4 assists en Euroligue avec son club de LDLC Lyon ASVEL qui s’est qualifié aussi pour les quarts de finale. Les Lyonnaises tenteront d’accrocher une place au Final Four contre les Russes d’Orenburg.

Par ailleurs, Maxuella Lisowa-Mbaka figure parmi les six nommées au titre de jeune joueuse de l’année. La jeune intérieure hennuyère, 18 ans, tourne à 6,1 points, 3,9 rebonds de moyenne pour sa première saison. Castors Braine a été reversé en Eurocoupe et jouera en quarts de finale contre les Espagnoles de Valence.

Outre la MVP de la saison, les sélections pour la première et deuxième équipe de la saison, huit catégories vont être représentées. Les nommées ont été désignées par la FIBA Europe et un jury d’experts. Les lauréats sont élus à la suite de vote des coaches des clubs d’Euroligue, de membres de la presse et des internautes qui ont jusqu’au 27 mars.

Les récompenses seront décernées lors du Final Four du 17 au 19 avril dans un lieu encore à désigner.