Intoxication au CO à Anderlecht: trois adultes et quatre enfants hospitalisés

Les victimes n’étaient que légèrement intoxiquées, mais elles nécessitaient des soins dans un milieu hospitalier.

Une fuite de monoxyde de carbone (CO) dans une maison unifamiliale, située rue Ruysdael à Anderlecht, a nécessité l’hospitalisation de trois adultes et quatre enfants, a indiqué vendredi en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Une femme a téléphoné à la centrale 112 vendredi matin, peu avant 8h00, pour signaler une odeur inhabituelle. Elle a également fait valoir que ses enfants et elle-même souffraient de maux de tête et avaient envie de vomir. Le monoxyde de carbone CO n’a pas d’odeur, mais étant donné les symptômes évoqués, l’opérateur sollicité a décidé d’envoyer une équipe sur les lieux.

À leur arrivée sur place, les pompiers ont en effet relevé des teneurs en CO dans leurs mesures. Le médecin du SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation) présent a décidé d’hospitaliser trois adultes et quatre enfants. Ils n’étaient que légèrement intoxiqués, mais ils nécessitaient des soins dans un milieu hospitalier.

Des agents de Sibelga, le gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz naturel et l’électricité dans la région de Bruxelles-Capitale, ont scellé les compteurs de gaz et les appareils de chauffage, qui devront être vérifiés.