Coupe Davis: Ruben Bemelmans s’impose face à Attila Balazs, la Belgique mène 1-0 face à la Hongrie

La Belgique mène 1-0 face à la Hongrie en match de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis après la victoire de Ruben Bemelmans face à Attila Balazs (ATP 76) vendredi au Fonix Hall de Debrecen en Hongrie.

Bemelmans (ATP 222) s’est imposé en trois sets 5-7, 7-6 (7-4), 6-4 face à Attila Balazs, 76e joueur mondial, en 2 heures et 35 minutes de jeu. Mené 4-1 dans le premier set, Bemelmans a trouvé les ressources nécessaires pour revenir à 4-4 puis sauver deux balles de sets à 5-4 avant de finalement perdre la manche 7-5. Le deuxième set était plus disputé et Bemelmans égalisait grâce à un tie-break bien maîtrisé. Le Limbourgeois poursuivait sur sa lancée dans le troisième set pour offrir un premier point à la Belgique.

Brilliant Bemelmans 👏



The Belgian produces a stunning comeback to upset Attila Balazs 5-7 7-6(4) 6-4 ?#DavisCupQualifiers pic.twitter.com/PmQTRHkVvX — Davis Cup (@DavisCup) March 6, 2020

La deuxième rencontre de la journée verra Kimmer Coppejans (ATP 154) défier Marton Fucsovics (ATP 84). La journée de samedi débutera par le double entre la paire belge Sander Gille et Joran Vliegen et la paire hongroise Attila Balazs et Marton Fucsovics. Ensuite, Kimmer Coppejans devrait être opposé à Attila Balasz et Ruben Bemelmans à Marton Fucsovics. Les capitaines ont jusqu’à une heure avant le coup d’envoi pour modifier la composition de leur équipe.

Les rencontres de Coupe Davis sont désormais jouées sur deux journées et les matches au meilleur des trois sets.

Le vainqueur de cette rencontre rejoindra en phase finale l’Espagne, la Russie, le Canada et la Grande-Bretagne, demi-finalistes en 2018, ainsi que la France et la Serbie, bénéficiaires d’une invitation. Le vainqueur de la Coupe Davis sera désigné au terme d’une semaine de compétition, prévue du 23 au 29 novembre à Madrid, où seront rassemblées 18 nations. En 2019, l’Espagne avait remporté la première édition de ce nouveau format en battant le Canada en finale.