Le producteur belge de phosphates Aliphos en faillite

L’entreprise Aliphos, productrice de phosphates destinés à l’alimentation animale, a l’intention de déclarer faillite dans les prochains jours, a-t-elle indiqué vendredi à l’agence Belga, confirmant une information de l’ANP. La société basée à Louvain-la-Neuve, filiale d’Ecophos, souffre de problèmes de trésorerie en raison des difficultés du secteur. Elle emploie 126 personnes en Europe, dont une dizaine en Belgique.

D’après l’entreprise, le marché des phosphates subit depuis 2016 une chute des prix importante et durable qui affecte de nombreux acteurs du secteur. «Il est plus difficile de vendre nos volumes, ce qui entraîne une baisse de notre marge et de notre bénéfice», ajoute Samuel Darcheville, directeur juridique d’Aliphos. «On constate une baisse des prix des produits finis mais pas des matières premières.»

L’entreprise affronte également la concurrence de nouveaux acteurs qui bénéficient de coûts de production moins onéreux.

La direction souhaite poursuivre la recherche d’un candidat repreneur avec le curateur ou le liquidateur de la société. «Il y a déjà eu des marques d’intérêt de la part de plusieurs candidats récemment», souligne Samuel Darcheville.

Aliphos compte 126 employés, dont une dizaine en Belgique et une cinquantaine aux Pays-Bas. Son usine en Bulgarie n’est par contre pas concernée par le dépôt de bilan grâce à une meilleure situation financière.