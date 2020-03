Quatre candidats à la reprise

Ils sont donc quatre repreneurs pour les éditions de l’Avenir et les deux autres sociétés médias de Nethys.

Ils sont donc quatre candidats repreneurs à s’être manifesté pour la reprise des Editions de l’Avenir (L’Avenir, le Journal des Enfants), L’Avenir Advertising (Proximag et régie publicitaire) et L’Avenir Hebdo (Moustique/Télépocket).

La société propriétaire, Nethys S.A., avait lancé une annonce, une lettre d’intention, dans la presse belge et étrangère le 6 février. Les réponses étaient attendues pour la fin février.

Les marques d’intérêt sont donc tombées dans la boîte aux lettres et quatre d’entre elles ont été jugées recevables.

Les quatre candidats

1. Fidélium partners. C’est le moins connu: Fidelium Partners. Un fonds d’investissement allemand alimenté par des familles d’entrepreneurs allemands. La société se défend d’être un fonds d’investissement classique mais se présente comme un investisseur opérationnel à long terme. «Des actifs à long terme de 103 millions d’euros sont disponibles pour l’acquisition de sociétés, pour des investissements ultérieurs et pour des acquisitions.» Et de citer de grosses entreprises de l’industrie allemande comme partenaires.

2. Le groupe Rossel. Celui-ci est bien connu chez nous. Puisqu’il édite, entre autres, les quotidiens Le Soir et Sudpresse mais aussi Vlan, et des titres à l’étranger, comme La Voix du Nord, en France. On le retrouve aussi dans L’Écho et De Tijd avec Roularta.

3. IPM Group (et des partenaires). Connu aussi en Wallonie et à Bruxelles, IPM édite La Libre et la Dernière heure. Ce groupe s’est associé avec trois autres investisseurs: Bernard Delvaux (Sonaca), Pierre Rion (président du Conseil numérique wallon) ainsi que Juan de Hemptinne, actif dans le développement durable. Un quatrième, Laurent Levaux (Sogepa, Aviapartner, bpost, Proximus…) s’était retiré quand il était devenu un des nouveaux administrateurs de Nethys.

4. Roularta Media Group est actif dans la presse hebdomadaire avec Le Vif, Knack, Gael, Femmes d’aujourd’hui. On les retrouve aussi en presse quotidienne aux côtés du Soir dans l’Echo et de De Tijd.

Reste à savoir maintenant qui sera intéressé par quoi.

Et maintenant?

Selon le communiqué de Nethys, «ces quatre groupes vont être invités à signer un accord de confidentialité et à remettre une offre indicative pour le 16 avril prochain au plus tard.

Sur cette base, Nethys arrêtera une liste restreinte de candidats avec lesquels les négociations se poursuivront pour aboutir à une offre liante.» Il est prévu que la procédure devrait se clôturer pour la fin mai ou la mi-juin. À ce moment-là, le nom du repreneur devrait être officiellement connu et la transaction finalisée.